später lesen Konzert Weihnachten im Osten FOTO: Michal Stolorz FOTO: Michal Stolorz Teilen

Twittern

Teilen



(mehi) Die Wiege des Christentums hat in Syrien gestanden, dort soll sich die erste christliche Gemeinde versammelt haben. Die alte christliche Kultur, ihre Gesänge und Gebete, ist in Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Von Mechthild Schneiders