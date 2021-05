Meinung : Das wirft Fragen auf

Die Situation in Palzen mit einem weit fortgeschrittenen fünfstöckigen Bau, dem nun die legale Zufahrt zu fehlen scheint, wirft Fragen auf.

Wie konnte es so weit kommen? War die Kreisverwaltung zu gutgläubig, als sie dem Investor den Bau genehmigte mit der Auflage, die Zuwegung müsse erst vor der Nutzungsaufnahme nachgewiesen werden? Immerhin war um diese Zuwegung zuvor schon bis hin zum Bundesverwaltungsgericht gestritten worden. Und das höchste deutsche Gericht für dieses Rechtsgebiet hatte bereits – wie aktuell das Oberverwaltungsgericht – dargelegt, dass per Flurbereinigung festgesetzte Wegerechte wie in diesem Fall nicht so einfach zu kippen sind.