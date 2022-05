Kommentar : Ausgezeichnet ausgebildet

Meinung Mehr Polizeikräfte, höherer Kontroll- und Fahndungserfolg: Diese Rechnung leuchtet wohl den meisten ein. Aber: Auch für die Ausbildung ist die Zusammenarbeit zwischen der Eifel und Luxemburg extrem wichtig.

Polizeiarbeit in einem ländlichen Gebiet wie der Eifel ist etwas anderes, als in der Stadt – das sagt auch Mike Thull. Um den Nachwuchs bestmöglich auszubilden, sollte dieser möglichst viele Facetten des Berufes kennenlernen. Da ist es ein Glücksgriff, dass das in unserer Region sogar in gemeinsamer Arbeit mit Polizisten aus Luxemburg und anderen Ländern möglich ist. Das ist ein zusätzliches Argument für die Attraktivität des Ausbildungsstandortes Eifel.