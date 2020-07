Kolumne : Die Versprechen sind vergessen

Erinnern Sie sich an den Beginn der Corona-Krise? An die Diskussion über eine Überlastung des Gesundheitssystems? Wie schnell waren sich alle einig: Pflegekräfte und das gesamte Klinikpersonal müssen unterstützt werden.

Drei Monate später ist nicht viel davon übrig geblieben. Der Bonus ist beschlossen, allerdings nur für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen. Selbst das Pflegepersonal auf Corona-Stationen wird – Stand jetzt – dagegen leer ausgehen. Die Begründungen für das Vorgehen verstärken den Ärger noch: So schreibt etwa das Bundesgesundheitsministerium, dabei sei auch berücksichtigt worden, dass die Entlohnung in der Altenpflege aktuell noch nicht so hoch ist wie etwa die Entlohnung in Krankenhäusern. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verwies ebenfalls auf deutlich niedrigere Durchschnittslöhne in der Altenpflege im Vergleich zur Pflege in Krankenhäusern. Der Pflegebonus solle daher „auch zu mehr Gerechtigkeit führen und dieses Lohngefälle ein Stück weit abfangen“.