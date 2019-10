Die Woche im Blick : Die Region leuchtet und braucht Mut

Es war ein beeindruckendes Schauspiel am vergangenen Wochenende: Der Trierer Dom diente als Leinwand, die Illuminale lockte rund 20 000 Zuschauer in die Stadt. Der Applaus machte deutlich: Es war richtig, diesmal wieder größer zu planen.

Die Illuminale ist eben – so viel Ehrlichkeit ist notwendig – der Platz, an dem Lichtkunst die Massen erreichen muss. Und diese Kunst muss eingängig sein. Schon alleine die technisch anspruchsvolle Projektion sorgte für den notwendigen Aha-Effekt und dafür, dass die Besucher zufrieden waren. Ebenfalls notwendig ist eine gewisse Größe der Hauptattraktion: Mit der Domfassade war diese gegeben und die Sicht war von vielen Punkten sehr gut. Dass es zur Abendstunde teils sehr eng war, ist den Verantwortlichen bewusst – das zeigten die Reaktionen auf Anmerkungen in den sozialen Netzwerken. In den nächsten Jahren geht es also darum, die Massen zu leiten. Und ansonsten stets zu überraschen und weiter viele Menschen anzulocken.