Kommentar zum Rückzug des Ortsbürgermeisters in Gielert Einzelkämpfer darf es nicht geben

Unabhängig von der Frage, was zwischen Dieter Räsch und der Verwaltung schiefgelaufen ist, macht sein Rückzug aber auf ein Problem aufmerksam, über das auch andere Ortsbürgermeister und -meisterinnen vermehrt klagen. Der Arbeitsaufwand und die Ansprüche, die an die ehrenamtlichen Gemeindechefs gestellt werden, sind immens gestiegen. Bauprojekte umsetzen, die Förder-Bürokratie durchschauen, Verträge aushandeln, Verkehrssicherungspflichten erfüllen – diese vielfältigen Aufgaben sind für einen Ehrenamtler, vor allem wenn der noch parallel berufstätig ist, nicht zu stemmen. Räsch ist mit dieser Einschätzung nicht allein: Auch die Beigeordneten in Breit und Heidenburg, die nach der Mandatsniederlegung der dortigen Ortsbürgermeister(in) monatelang die Geschäfte geführt haben, haben ihren Rückzug größtenteils mit dem zu hohen Aufwand begründet.