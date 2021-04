Kommentar : Es geht voran in der Südeifel

Kommentarfoto_John.pdf Foto: TV/Eltges, Stefanie

Die Klimadiskussion ist in Anbetracht der Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt. Dennoch ist die Gefahr nicht dadurch geringer geworden, in dem man weniger darüber spricht. Die vergangenen Dürresommer und viele andere Entwicklungen zeigen das, wovor Fachleute schon lange warnen: den Klimawandel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es muss etwas getan werden, auch wenn manche das nur zu gerne leugnen möchten.