Politik : Bah, wat habt ihr für einen fiesen Charakter ...

Zur Berichterstattung über den Rücktritt des Trierer Dezernenten Thomas Schmitt, zur Diskussion über Corona-Impfungen der Landräte Gregor Eibes und Heinz-Peter Thiel und zu weiteren Beiträgen über „Vordrängler“ schreiben Konrad Theis, Dieter Ackermann, Liesel Lintz, Regina Quapp-Politz, Achim Schaefer, Winfried Schäfer, Dr. Peter Westrich und Prof. Wolfgang Grandjean:

Wenn Geschäftsführer und Personalchefs in Krankenhäusern bereits geimpft sind, während das medizinische Pflegepersonal noch auf die Spritze wartet, dann ist dies ein Skandal. Wenn Bürgermeister und weitere Politiker sowie Führungskräfte in Verwaltungspostionen ihre Beziehungen dazu ausnutzen, frühzeitig geimpft zu werden, und damit in Kauf nehmen, dass alte Menschen ihre Impfung noch nicht erhalten konnten und womöglich sterben, dann ist so ein Verhalten beschämend, unsolidarisch, selbstsüchtig und verantwortungslos. Man kann es nur mit den Worten in Heinz Rühmanns Film „Die Feuerzangenbowle“ beantworten: Bah, wat habt ihr für einen fiesen Charakter. Gerechtfertigt wird das Verhalten oft mit der Aussage, dass ansonsten der Impfstoff verfallen wäre. In den Impfzentren müssten die aufklärenden Ärzte diese Vordrängler ganz klar abweisen. Wenn die Logistik in den Impfzentren funktionieren würde, müsste es möglich sein, bei Absagen von Impf-Terminen auch die bereits registrierten Personengruppen zu kontaktieren.