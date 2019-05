Artensterben und Klimawandel : Da verblasst jeder Horrorfilm

Zum Kommentar „Der Zustand der Erde spiegelt unsere Maßlosigkeit wider“ (TV vom 7. Mai) schreibt Jörg Stein:

Sehr widerwillig gebe ich Werner Kolhoff recht in seiner Bilanz zum Zustand der Erde. Kein Gott, kein Mensch, kein Leserbrief wird an diesem Zustand etwas ändern, allen Beteuerungen und Analysen zum Trotz. Ja, es ist simple Psychologie, fatalerweise auch Lebenslust, die uns vom radikalen Handeln abhält. Brot und Spiele. Dabei finde ich die meisten Menschen klasse, auch gute Freunde, die ihren Vorgarten schottern, zum Schuhkauf nach Mailand jetten für ein Wochenende, gebildete Frauen und erfolgreiche Männer mit schicken Autos. Deren Kinder schwänzen die Schule nicht für eine bessere Welt, sie sollen Karriere machen. Braucht es dafür Artenreichtum? In den Schulen drücken sich die Lehrer um die Umweltproblematik. Da setzt man sich schnell in die Nesseln. Hat sich der Redakteur in die Nesseln gesetzt? Nein, hat er nicht. Kolhoff hat wahrheitsgemäß geschrieben.