Umwelt : Danke und bravo!

Zur Berichterstattung über das sogenannte Kükenschreddern und verschiedenen Leserbriefen schreiben Pia Schneider und H.-G. Stein:

Die Hähnchen im Supermarkt sind nicht die Hühner, die jahrelang brav Eier gelegt haben, sondern, da „wir uns die Erde ja untertan gemacht haben“, sind wir so schlau und züchten eine Rasse, die uns viele Eier legt, und eine andere Rasse, die so viel Fleisch in kürzester Zeit zulegt, dass sie sich schon während der Wachstumsphase wegen des Gewichtes nicht mehr auf den Beinen halten kann. Ach wie schön war die alte Zeit, wo man von einer Rasse sowohl Eier als auch Fleisch nutzen konnte. Zum Glück denken einige Erzeuger um (Bruderhahn-Projekte) und die bewussteren Verbraucher unterstützen diesen Wandel (die Verbraucher haben die Macht!). Also ich persönlich zahle in diesem Fall gerne die circa sechs Cent pro Ei mehr.