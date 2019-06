Umwelt : Scheinheilig

Zur Berichterstattung über Elektro-Autos schreibt Walburga Rink:

Aber sorry, unsere Autoindustrie erhält ja nur die Lieferungen und hat über die Herstellung wie immer absolut keine Ahnung, na so was. Hauptsache, uns geht es hier gut und wir leben „klimafreundlich in reiner Luft“, koste es, was es wolle. Was kümmern uns die Menschen, Tiere und Natur irgendwo auf der südlichen Erdkugel? Dorthin fliegen oder schippern wir doch dann lieber an saubere Touristenorte und denken mal gerade nicht an die Umwelt. Wo bleibt denn hier der Aufschrei der Sauberfrauen und Saubermänner?!