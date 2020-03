Gesundheit : Dreist, diese Hilferufe

Zur Berichterstattung über die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen schreiben Rainer Weinand und Joachim Kind:

Man mag es kaum glauben, aber wieder einmal haben unsere Politiker sich etwas Neues einfallen lassen, wie sie unsere Steuergelder zum Fenster hinauswerfen können. Speziell die Herren Peter Altmaier (Bundeswirtschaftsminister, CDU) und Olaf Scholz (Bundesfinanzminister, SPD) überbieten sich derzeit damit, finanzielle Hilfen für die vom Coronavirus so arg gebeutelte deutsche Wirtschaft in Aussicht zu stellen.

Bezahlt werden diese Hilfen natürlich aus Steuermitteln, also vom Geld der Steuerzahler. Dabei werden wohl in der Hauptsache die Unternehmen bedacht werden, die seit Jahrzehnten mit aller Macht Arbeitsplätze ins Ausland verlagert haben, weil sie dort billiger produzieren können. Sie vernichten also deutsche Arbeitsplätze, zahlen ihre Steuern in Billiglohnländern und sollen jetzt mit deutschen Steuergeldern versorgt werden. Das ist ja wohl an Chuzpe nicht mehr zu überbieten. Erst werden sämtliche Register gezogen, um der deutschen Wirtschaft zu schaden – zur Vermeidung von Steuern („Steuer­optimierung“ nennt man das) und zum Wohl der Aktionäre. Und wenn dann plötzlich die Produktion im Ausland nicht mehr läuft wie erhofft, dann ruft man den deutschen Staat um Hilfe!