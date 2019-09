Verkehr : Klimafreundlich geht anders

Zu unserem Artikel „Verkehrsexperte fordert: Tempo 30 in der Stadt, Maut auf allen Straßen“ (TV vom 14. September) meint Dr. Konrad Daig, Thomm:

Worum geht es bei einem generellen Tempolimit 30 Stundenkilometern in der Stadt? Um CO 2 und den Klimawandel wohl kaum. Es ist bei allen Experten unbestritten, dass ein (benzinbetriebenes) Fahrzeug bei Tempo 60 bis 80 km/h den geringsten Verbrauch und damit CO 2 -Ausstoß hat. Klimafreundliche Verkehrspolitik wäre: Wegfall der verkehrsberuhigten Zonen, eine funktionierende grüne Welle und ein gleichmäßiges Tempo 70 km/h, wo es auf breiten Straßen möglich ist.