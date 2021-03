Leserbrief : Man will den Vermieter  „platt“ machen

Man will den Vermieter „platt“ machen

Bagger-Attacke Leserbrief

Zum Artikel „Baggeraktion: Streit zwischen Mieter und Vermieter eskaliert (TV vom 1. Februar), „Das steckt hinter der Attacke von Michelbach“ ( TV vom 2. Februar) und „Die Ermittlungen dauern an, der Nervenkrieg geht weiter“ (TV vom 25. Februar) Bagger-Attacke in Gerolstein-Michelbach äußert sich Brigitte Kollmann aus Schleich:

Vor annähernd zwei Monaten reißt in Michelbach der Vermieter Klaus D. ein leeres Wohnhaus, dessen Eigentümer er ist, einen Teil des Daches und der Mauer ein. Damit beginnt ein „Nervenkrieg“ in Michelbach.

Der Sinn in diesem Nerven- und Lügenkrieg ist es, den Vermieter Klaus D. „platt“ zu machen. Das Haus Huschens in Michelbach, dessen Eigentümer Klaus D. ist, wurde von innen und außen so hergestellt, dass es eine Bereicherung für den ganzen Ort ist.