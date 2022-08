Ihre Meinung : Danke für die Anführungszeichen

Gendern

Man will eine Verbesserung für „Fußgehende“ erreichen. Wie wäre es, wenn man hier eine Verbesserung für diesen Stuss Lesende erreicht. Gendern bis der Arzt – ääh Entschuldigung, der Heilende kommt. Ich danke dem Trierischen Volksfreundlichseienden wenigstens für die Anführungszeichen. In einer Welt, wo das Wort „Fußgehende“ normal ist, will ich kein Lebender mehr sein. Aber wer bin ich schon? Ein alter weißer Mann, ein Meckernder. Für Euch progressiv genderbewusste Lesende. Lesende!