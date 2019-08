Ihre Meinung : Kosten wurden bereits reduziert

Zum geplanten Umbau des Vitelliusbads schrieb uns Ulrich Stirn:

Der alte Drei-Meter-Sprungturm hatte die Aufschrift: Erbaut 1936. Wittlich hatte 1939 laut GenWiki 9321 Einwohner. Die Stadt hat also seine Einwohnerzahl bis heute mehr als verdoppelt. Wie töricht ist es, vor diesem demografischen Hintergrund zu fordern, die Wasserfläche reduzieren zu wollen? Dieses Vorhaben ist eine Karikatur des Kostenreduzierungswahns, das an den Interessen der Bevölkerung vollkommen vorbei geht. Es kann doch nicht sein, dass das Handeln der Stadt sich maßgeblich an fragwürdigen bürokratischen Vorgaben abarbeitet und dabei die Interessen der Bevölkerung den Bach runter gehen. Wittlich hat bereits eine beachtliche Kostenreduzierung vorgenommen. Trotz Verdoppelung der Bevölkerung ist die Größe der Wasserfläche konstant gehalten worden!