Leserbrief : Wichtige Informationen nicht berücksichtigt

Westeifelbahn

In diesem Zusammenhang möchte ich auf weitere Informationen hinweisen, die aus meiner Sicht leider in Ihrer Berichterstattung zum Thema Westeifelbahn keine Berücksichtigung gefunden haben.

Auch sind die Radwege in der Region Prüm nur mit dem Auto zu erreichen. Dies steht im klaren Widerspruch zum Anspruch eines nachhaltigen Tourismus in der Region. Verursachen diese Fahrten doch nicht nur eine übermäßige Klimabelastung, sondern stellen darüber hinaus einen nicht unerheblichen volkswirtschaftlichen Schaden dar, wie einer Studie der „Allianz pro Schiene“ zum Thema „Externe Kosten der Verkehrsträger“ zu entnehmen ist (Quelle: www.allianz-pro-schiene.de)

Darin verweist Henke darauf, dass das Bundesinnenministerium Wert auf eine Anbindung aller Mittelzentren an die Schiene legt und hier auch den Neubau fehlender Verbindungen in Betracht zieht: „Wir sind auch im regen Austausch (...) mit dem Bundesinnenministerium, das Wert darauf legt, dass alle deutschen Mittelzentren an die Schiene angeschlossen werden und uns da auch klar gesagt hat, wenn das dann nicht per Reaktivierung geht, dann müssen wir andere Überlegungen anstellen, beispielsweise dort auch eine regionale Bahnverbindung neu zu bauen.”