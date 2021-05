Leserbrief : Inbesitznahme von Häusern und Land ist unrecht

Nahost-Konflikt

Etliche unserer Politiker einschließlich des Bundespräsidenten haben sich über die Vorgänge zwischen Israel und der Hamas geäußert. Und in fast alle Fällen wurde Partei für Israel beteuert. Leider wurde nie erwähnt, was die Ursachen für die Auseinandersetzung war.

Fing es nicht damit an, dass eine zwangsweise Räumung in Ost Jerusalem von sechs palästinensischen Häusern und ihrer Familien stattfand? Betraten nicht israelische Polizisten die islamische Moschee?

Diese geplante Räumung kam Netanjahu gerade recht. Er brauchte dieses Aufflammen, um sich in diesem Moment als „Retter Israels“ zu profilieren, in einem Augenblick, wo es schien, dass er keine Mehrheit für eine eigene, neue Regierung mehr findet. Ich gebe zu: Dieses Vorgehen kam wohl auch der Hamas gerade recht, denn deren Führung wollte sich gegenüber Abbas profilieren.

Alles das ist beabsichtigt, und deshalb mussten Hunderte sterben. So sehr ich das Recht von Israel betonen möchte, so sehr bin ich gegen das Unrecht, welches den Palästinenser von der israelischen Regierung angetan wird, nur weil diese befürchtet, dass durch die höhere Geburtenrate der Palästinenser die jüdische Bevölkerung eines Tages in die Minderheit gerät.

Übrigens haben wir einen ähnlichen Vorgang in den USA, wo ein Teil der weißen Bevölkerung Angst hat, dass die schwarze, die asiatische Bevölkerung zusammen mit den Latinos die Mehrheit haben wird.