Leserbrief : Kein Mitgefühl für ein Angst und Schmerzen empfindendes Lebewesen

Stierkampf

Toreros werden die – zumeist männliche – Akteure genannt, die auf dem Platz mit dem Stier „kämpfen“. Zu Beginn rammen die Toreros dem Stier in einem engen Gang einen Widerhaken in den Nacken, woraufhin er – von Schmerzen angestachelt – in die Arena rennt. Dann stechen Reiter (Picadores) laut Schilderungen der Tierschutzorganisation Peta mit Lanzen auf den Stier ein und verletzen Bänder, Sehnen und Fasern der Nackenmuskulatur, so dass das Tier seinen Kopf nicht mehr heben kann und der spätere Todesstoß noch einfacher für den Stierkämpfer wird. Anschließend betreten Toreros zu Fuß die Arena und stecken dem Stier Holzstöcke mit rund fünf Zentimeter langen Widerhaken, sogenannte Banderillas, in den Rücken. Durch den hohen Blutverlust wird das Tier zunehmend geschwächt, in seinem Todeskampf jedoch immer wieder aufgehetzt und durch die Arena gejagt. (Quelle:

https://www.peta.de/themen/Stierkampf)