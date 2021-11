Leserbriefe : Klagen sind vorhersehbar

Nilgänse

Ich habe nämlich Angst! Ich habe Angst um die Zukunft meiner Urenkel! Es sind nicht so sehr die Folgen der Klimaveränderung – da hoffe ich noch immer auf den Erfindungsreichtum der Ingenieure und die Einsicht der Menschen.

Wovor wir Angst haben sollten, sind die Folgen einer Bildungspolitik, die in einem erschreckenden Maße Schul- und Studienabbrecher hervorbringt.

Junge Menschen, denen es vielleicht nicht an der nötigen Intelligenz fehlt, aber an der Fähigkeit zu arbeiten, um ein berufliches Ziel zu erreichen.

Es sei denn, um nach einigen Semestern gelegentlicher Anwesenheit in einem Hörsaal eine politische Laufbahn einzuschlagen und dann als unsere „Volksvertreter“ Gesetze und Verordnungen auf den Weg zu bringen, die in der Praxis des realen Lebens in unserem Land notwendig versagen müssen.