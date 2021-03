Atomenergie : Nicht die Lösung des Problems, sondern ein Teil davon

Zum Artikel „Atomkraftwerk Cattenom wird fit gemacht für längeren Betrieb“ (TV vom 11. März) schreibt Markus Pflüger:

Cattenom ist nicht fit und war nie fit. „Reaktor für weitere zehn Jahre fit“, heißt es. Angesichts zahlreicher Störfälle und Pannen ist das ein Hohn. Nein, das grenznahe Atomkraftwerk Cattenom ist nicht mehr fit, das war es auch noch nie, diese Hochrisikotechnologie ist nicht für so lange Laufzeiten ausgelegt und an grundsätzlichen Mängeln und Gefahren sowie radioaktiver Einleitungen über Luft und Wasser werden auch technische Aufrüstungen nichts ändern. Cattenom ist zudem besonders verletzlich im Hinblick auf Erdbeben und Flugzeugabstürze, und angesichts der heißen und trockenen Sommer ist die Mosel als Kühlfluss extrem belastet – im September 2020 hatten sowohl der Mirgenbach-Stausee neben Cattenom als auch das Reservoir in den Vogesen kaum noch Wasserreserven für die Kühlung, so sind Katastrophen programmiert. Alle vier AKW-Blöcke entsprechen auch nach den Investitionen nicht dem heutigen Stand von Sicherheit und Technik, sie wären heute nicht mehr genehmigungsfähig. Die Laufzeit der Schrottmeiler auf 50 Jahre zu verlängern ist unverantwortlich.