Polizei : Nicht unantastbar

Zum Artikel „Kontroverse um Krawalle von Leipzig“ und zum Kommentar „Täter und Opfer nicht verwechseln“ (TV vom 4./5.Januar) schreibt Ernst Geilenkirchen:

Es muss aber ebenso selbstverständlich sein, dass in einem Rechtsstaat alle staatlichen Organe an Recht und Gesetz gebunden sind. Deshalb hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken recht, wenn sie fordert, auch die Einsatztaktik der Polizei kritisch aufzuarbeiten. Polizeiarbeit zu hinterfragen muss in jedem Fall erlaubt sein. Die Polizei ist nicht unantastbar. Bestenfalls kommt bei der Untersuchung ja eine Anerkennung der Polzeiarbeit heraus, um alle Spekulationen zu beenden und Unmut an staatlichen Organen Wind aus den Segeln zu nehmen.

Polizei und Justiz sind Wächter des Rechtsstaats. Sie dürfen Gewalt anwenden und Menschen die Freiheit nehmen. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie müssen besonders beobachtet und kontrolliert werden; an ihre Arbeit, ihre Verfassungstreue und an ihren Charakter müssen hohe Anforderungen gestellt werden. Fälle, in denen Polizisten Nähe zur rechten Szene nachgewiesen wurde, etwa in Hessen, in Bayern und in Sachsen, machen misstrauisch. Ich glaube zwar, dass es noch Einzelfälle sind, die sich allerdings in letzter Zeit häufen, so dass man, wie Rafael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften an der Polizeiakademie Hamburg, vielleicht schon von „der Spitze eines Eisberges“ reden kann. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Polizei unsere demokratische Verfassung stützt und schützt. Aber: Wehret den Anfängen!