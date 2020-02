Politik und Medien : Totgewünschte leben länger

Zum Kommentar „Beispiel Hamburg zeigt, die AfD ist nicht unschlagbar“ (TV vom 24. Februar) schreibt Harald Lobüscher:

Oh, quae mutatio rerum, Werner Kolhoff! Wenigstens der Titel eines Leitartikels sollte nicht von Wunschdenken, sondern von Fakten geprägt sein. Die Überschrift „Beispiel Hamburg zeigt, die AfD ist nicht unschlagbar“ müsste realiter heißen: Totgewünschte leben länger! Anschließend widmet der Autor dem AfD-Bashing einen großen Abschnitt und dokumentiert so seinen eigenen Impetus.

Anm. d. Red.: Werner Kolhoff hat den Kommentar zur Hamburg-Wahl am Sonntagabend geschrieben, auf Basis der ersten Hochrechnungen. Die waren am nächsten Morgen überholt, an der Meinung des Autors ändert das nichts. Die AfD verlor erstmals seit ihrer Gründung 2013 im Vergleich zu einer vorangegangenen überregionalen Wahl.