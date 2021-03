Gesundheit : Vermasseln Sie es nicht!

Zur Berichterstattung und zu Leserbriefen über die Corona-Pandemie schreiben Erwin Lutz, Dr. Doris Reif, Hedy Ewertz und Brigitte Nehmzow:

Sind wir für die sorgfältige Prüfung bei der Zulassung, die europaweite Bestellung der Impfstoffe dankbar; dass es etwas länger dauert, muss kein Nachteil sein. Was mit heißer Nadel gestrickt wird, hat immer Macken. Die stellen sich aber erst heraus, wenn es zu spät ist.

Wenn Gott ein Leserbrief-Leser im TV wäre, würde er mit Sicherheit allen Schreiberlingen zum Thema Corona weniger Gehässigkeit, Besserwisserei und – mehr Anerkennung und Lob an die verantwortlich Handelnden anraten. Für den lieben Gott als Ersatz könnte ich mir aber auch den stellvertretenden Chefredakteur Peter Reinhart vorstellen. Für mich als ehemaliger Kartograph gilt: Nicht das persönlich Sinnvolle, sondern das der Gesamtheit dienliche hat Priorität – also nicht der Würfel.

1. Was läuft falsch, wenn es weder der Politik noch der gesamten Presse (Printmedien, Funk, Fernsehen und Internet) gelingt, selbst den im Durchschnitt besser gebildeten Teil unserer Gesellschaft zu informieren und zu überzeugen, dass der Astrazeneca-Impfstoff ein hervorragender Impfstoff ist!?

2. Was läuft falsch, dass die deutsche Impfkommission so lange gebraucht hat, um Astrazeneca auch für über 65-Jährige zuzulassen, obwohl schon seit geraumer Zeit belastbare Statistiken aus zum Beispiel Schottland vorgelegen haben über die hervorragende Wirksamkeit dieses Impfstoffs gerade in dieser Altersgruppe?!