Schifffahrt : Vier Wochen bei Wasser und Brot, in den eigenen Fäkalien liegend ...

Zur Berichterstattung über den Frachter „Ever Given“, der eine Woche lang den Suezkanal blockiert hat, schreibt Ingrid Wecker:

Durch die Blockade auf dem Suezkanal kam es auf beiden Seiten der Wasserstraße zu dem wohl bisher größten Schiffsstau aller Zeiten. So weit, so schlecht. Worüber jedoch nur äußerst sparsam informiert wurde, ist eine ganz andere Tragödie: Auf rund einem Dutzend der im Stau befindlichen Schiffe gab es lebende Fracht! Rund 120 000 Schafe befanden sich alleine auf etlichen Frachtern aus Rumänien, wohl auf dem Weg nach Saudi-Arabien. Weitere Tausende von Rindern unter anderem aus Spanien mussten auf einigen anderen Schiffen viele, auch futtermäßig nicht eingeplante Tage, ausharren. Durch einen Artikel des ägyptischen Magazins „Ahram Online“ konnte man erfahren, dass die ägyptische Regierung schließlich dankenswerterweise rund 100 Veterinäre auf die Schiffe entsandte, um den Zustand der Tiere zu überprüfen, sie mit Futter zu versorgen und schon kranke oder zu schwache Tiere zu erlösen. Man mag sich nicht vorstellen, welche Szenen sich in den Laderäumen abgespielt haben.

Schon einige Wochen vorher hatte es Berichte gegeben, wonach mehrere Tausend Rinder auf zwei Schiffen wochenlang in den Laderäumen eingesperrt waren, weil die Bestimmungsländer sie wegen des Verdachts auf Blauzungen­erkrankung einiger Tiere nicht an Land ließen. Am Ende wurden alle Tiere noch an Bord geschlachtet, die meisten waren eh schon vorher elend verreckt. An Dehydration, Sauerstoffmangel und Hunger gestorben in ihrem eigenen Dung.