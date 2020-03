Leserbrief : Wann kann die Seele endlich Ruhe finden?

Bestattung

Mein Vater ist am 20. Juni 2019 in Bernkastel-Kues verstorben. Der Wunsch unserer Familie ist die Urnenbestattung im Friedwald Lieser. Bis heute jedoch steht seine Urne in einem Lagerraum des Krematoriums bei Koblenz. Schon im Juni 2019 wurde uns von dem beauftragten Beerdigungsinstitut eine Beisetzung der Urne voraussichtlich noch im Juli angekündigt. Nach Informationen des Beerdigungsinstitutes warten nicht nur wir, sondern auch bis dato mindestens 20 weitere Verstorbene, alleine aus dem Krematorium Koblenz, seit Monaten auf die Beisetzung.

Jeder Mensch hat das Recht auf eine zeitnahe Bestattung und die Angehörigen haben ein Recht darauf, abschließen zu können. Ich wünsche mir, dass in Zukunft Angehörige und die Verursacher dieses Missstandes nie miterleben müssen, was uns widerfahren ist. Das Verhalten der Verantwortlichen, also in erster Linie die Bürgermeister, als auch der im Amt beschäftigten Sachverständigen, ist für mein Empfinden pietät- als auch gefühllos und darüberhinaus gezeichnet von Untätigkeit. Wann kann die Seele endlich Ruhe finden?