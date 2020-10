Zeitumstellung : Wertloses Umfrageergebnis

Zu unserem Artikel „Ärger wegen Stillstand bei Zeitumstellung“ (TV vom 22. Oktober) schreibt Hermann Dellwing, Hermeskeil:

Die „70 Prozent Deutsche“ waren in Wirklichkeit nur 3,8 Prozent der Deutschen, denn nur so viele Deutsche haben an der Umfrage teilgenommen. 84 Prozent dieser 3,8 Prozent Teilnehmer waren für die Abschaffung der Zeitumstellung, was man auch so interpretieren könnte, dass 96,2 Prozent der Deutschen die Zeitumstellung egal ist.