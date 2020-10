Kolumne : Gesangswunder

Ich will ja nichts sagen,

Der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal will das Lied von Ralph McTell – Streets of London – umdichten in Streets of Morbach, they belong to the Kreis. Das will er dann gemeinsam mit seinem Gemeinderat als Chor in Gutenthal vor dem Haus des Landrats anstimmen, damit die Kreisstraßen in Morbach auch Kreisstraßen bleiben.