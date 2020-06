Faharradfahren : Wir san mim Radl do…

Ich will ja nichts sagen,

aber da kommt ein Mitglied des Kreistages mit dem Rad zur Sitzung in der Morbacher Baldenauhalle. Und der Landrat lacht, dass er das nicht geschafft hätte. Beziehungsweise, dass die Kreistagssitzung dann nicht stattgefunden hätte. Also bitte: Der Herr Lequen ist aus Wittlich gekommen. Und Gregor Eibes wohnt in Gutenthal. Das sind fünf Kilometer. Also für einen fitten Ex-Fußballer, der seine Figur aus seiner aktiven Zeit behalten hat, sollte das eigentlich ein Kinderspiel sein. Und wenn der Kreistag bis in die Puppen getagt hätte, also bis in die Dunkelheit, dann hätten die Morbacher Veranstaltungstechniker als Beitrag für ihre Night of light bestimmt auch die Hallen von Papier-Mettler auf der Huhf angestrahlt, damit der Landrat auch den Weg nach Hause findet.