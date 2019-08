Kolumne : Virusangriff   

Ich will ja nichts sagen,

aber ich habe ja lange nicht gewusst, was das Internet alles mit sich bringt. Ich hatte mich am Anfang ja gefreut, als ich so eine elektronische Nachricht von einem Anwalt aus Übersee erhalten habe und ich lediglich 1000 Euro überweisen soll, damit ich dann eine Million bekomme. Ich war ja schon dran, aber da hat mein Hermann mir die Tastatur weggenommen und mit mir geschimpft. Ich bin bei so was einfach zu vertrauensselig.