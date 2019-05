Kolumne Liss : Treppenwitze

Ich will ja nichts sagen, aber Treppen stehen eigentlich immer in der Diskussion. Entweder sind sie lästig und hinderlich. Beispielsweise bei Rollstuhlfahrern, die im Wahllokal ihre Kreuzchen machen wollen.

Oder sie sind schön und laden für ein Schwätzchen mit der Freundin ein. Das schauen sich die Bernkasteler gerade von den Wittlichern ab. Erst haben die Kreis­städter die Treppen zur Lieser gebaut. Jetzt wollen die Moselaner nachziehen. Und dafür haben die extra einen Architektenwettbewerb gebraucht. Nur, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie in der Kreisstadt was abkupfern.

Ich bin mal gespannt, ob die Treppe in Bernkastel-Kues bombastischer ausfällt als die in Wittlich. Schließlich fließt mehr Wasser die Mosel hinunter als die Lieser. Was beide Treppen gemeinsam haben: Die Eisdielen sind nicht weit, so dass mein Hermann und ich bei einem Besuch in der Kreis­stadt immer unser Vanille-, Schokolade- und Stracciatellaeis auf der Treppe lecken. In Bernkastel können wir das dann künftig auch machen.