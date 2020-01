Kulturwoche, betrachtet von Rainer Nolden : Frauenpower und andere Exzesse

Männer, ihr könnt einpacken! Zumindest wenn ihr bei der Polizei arbeitet. Oder auch nur so tut. Als „Tatort“- oder „Polizeiruf-“ oder sonstige Kommissare. Ihr kriegt nämlich keinen Stich beim Publikum, wenn es um die beliebtesten Ermittler geht.

Ausgehen, sich in die tanzende Menge stürzen, einige Stunden dem Alltag entfliehen und sich seinen Sehnsüchten hingeben: Für viele sind Clubs und Bars Orte der Freiheit, des Eskapismus und der Unterhaltung. Das Spannende ihres Besuchs beruht jedoch auch darauf, dass dort eigene Regeln gelten, die sich oft in Grenzüberschreitungen und exzessivem, manchmal gar gewalttätigem Verhalten äußern. Gleichzeitig sind sie genauso Zufluchtsorte und geschützte Räume, innerhalb derer (geheime) Identitäten verhandelt oder ausgelebt werden, wo sich Subkulturen und Gemeinschaften abseits des Mainstreams und normierter gesellschaftlicher Wertvorstellungen frei entfalten können. Unter der syntaktisch etwas eigenwilligen Überschrift „Because the Night“ zeigt das Fotomuseum Winterthur zahlreiche internationale Künstler, die in ihrer Heimat und anderswo dem Nachtleben auf der Spur sind. Die vielen Facetten des Nachtlebens, die visuellen Sprachen verschiedener Musikszenen und die Ausdrucksweisen einzelner Subkulturen spielen dabei eine zentrale Rolle, ebenso wie die dunkle Tonalität und die spezifische Beleuchtung, die die geheimnisumwobene Atmosphäre der Nacht widerspiegeln. Und bei allem Privaten teilweise auch das Politische miteinbeziehen: So traf etwa der deutsche Fotograf Tobias Zielony (Jahrgang 1973) bei einem Aufenthalt in der Ukraine zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 auf die Underground-, Queer- und Techno-Szene in Kiew. Diese hatte sich im Nachhall der Euromaidan-Revolution 2013/2014 herausgebildet. Der Titel von Zielonys Arbeit – „Maskirovka“ – beschreibt eine Tradition der russischen Kriegstaktik: Die Täuschung. Er hebt auf die „grünen Männer“ ab, russische Spezialeinheiten, die die Krim besetzten und die pro-russischen Streitkräfte in der Ostukraine unterstützten und ihr Gesicht hinter grünen Sturmhauben verbargen. Masken waren zudem ein wichtiger Schutz für die Maidan-Protestierenden sowohl vor dem eingesetzten Tränengas als auch zum Verbergen ihrer Identität vor den Behörden. Nicht zuletzt erlaubt die Maske den Menschen, sich abzuschirmen. Die Ausstellung im Fotomuseum Winterthur ist bis zum 16. Februar zu sehen. no/dpa