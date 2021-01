Ernährungskolumne : Nährwerte auf einen Blick: der Nutri-Score

Unsere Kolumnistin beschäftigt mit dem neuen Nährwert-Logo „Nutri-Core“. Ein Schritt in die richtige Richtung, so die Verbraucherschützerin, aber mehr erfährt man auf der Rückseite der Verpackungen.

Ausgesuchte Inhaltsstoffe von Lebensmitteln werden in dem Nährwert-Logo „Nutri-Score“ bewertet. Das Ergebnis wird zusammengefasst und vorne auf die Verpackungen gedruckt. So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob ein Produkt günstige oder ungünstige Nährstoffe enthält.

Die fünfstufige Farbskala mit Buchstaben reicht von „A“ in grün für die günstigste bis „E“ in rot für die ungünstigste Nährwertbilanz.

In die Bewertung fließen nicht nur einzelne problematische Komponenten wie Zucker oder Fett ein, sondern auch der Anteil an günstigen Bestandteilen wie Obst, Gemüse, Nüsse, Ballaststoffe wird berücksichtigt.

Der Nutri-Score ist kein umfassendes Bewertungssystem für Lebensmittel. Logos, die vereinfachen, haben naturgemäß auch Lücken. Eine vereinfachte Kennzeichnung erfasst also nicht alle Bestandteile des Lebensmittels. So bleiben beim Nutri-Score beispielsweise Vitamine und Mineralstoffe, aber auch Zusatzstoffe außen vor.

Für die Verbraucherzentrale ist die Einführung des Nutri-Score in Deutschland ein erster Schritt in die richtige Richtung und eine Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Ziel sollte jedoch eine verpflichtende Kennzeichnung von Fertiglebensmitteln in ganz Europa sein. Zurzeit wird in Brüssel über eine verpflichtende, europaweit einheitliche Lösung debattiert.