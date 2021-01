Gartenkolumne : Winterlinge sind geschlüpft

Jetzt ist der Vorfrühling nicht mehr aufzuhalten. Überall im Garten kullern die Winterlinge aus dem Boden. Den amüsantesten Beweis für ein Ende des Winters schickte mir ein Gärtnerkollege aus Brandenburg.

Auf seinem Bild haben sich New Hampshire Hühner ein sonnenverwöhntes Plätzchen an der Hauswand gesucht, wie es die Winterlinge lieben. Mal angenommen, jemand hätte null Ahnung von Geophyten: Er könnte meinen, die Knollengewächse werden ausgebrütet. Man müsste ihm erklären, dass es sich um mehrjährige Erdpflanzen handelt, die nach der Blüte wieder von der Oberfläche verschwinden und den Großteil des Jahres in ihren unterirdischen Organen überdauern. Am Naturstandort hat das den Vorteil, dass sie ungünstige Lebensbedingungen wie große Trockenheit überstehen. Eine innere Uhr drängt den kleinen Wicht mit gelber Blüte und grüner Halskrause zum Winterende aus der Erde.