Verkehr : Bitburg baut neue Anbindung zu Paulskreuz

BITBURG Eine Verbindungsstraße zwischen dem Betriebsgelände der Firma Weiler und dem Kreisverkehr soll gleich mehrere Probleme lösen.

Alfred Hemmes weiß aus Erfahrung, dass die Abstimmung mit den Verwaltungen nicht unbedingt zu den Faktoren gehört, die den zeitlichen Verlauf eines Projekts positiv beeinflussen. In diesem Fall jedoch scheint es zu flutschen. Hemmes jedenfalls ist sehr zufrieden. Der Mitarbeiter der Stadtwerke Trier arbeitet federführend für die Landwerke Eifel (LWE) an dem großen Verbundnetz zwischen der Olef-Talsperre in Nordrhein-Westfalen und der Riveris-Talsperre im Kreis Trier-Saarburg.