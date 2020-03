Die aktuelle Fallzahl : 91 Menschen im Eifelkreis infiziert

Bitburg/Prüm Im Eifelkreis Bitburg-Prüm steigt die Zahl der Corona-Infizierten leicht an.

Die Einzelheiten zum ersten Corona-Todesfall in der Region Trier (Update)

29 Personen haben sich am Sonntag in Bitburg bei der Teststelle des Kreises vorgestellt; hiervon wurden 27 Personen getestet und zwei Personen beraten. Am Samstag suchten 23 Personen den Bitburger Test-Drive-In auf. 17 Personen wurden getestet und sechs Personen beraten.