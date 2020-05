Finanzielles Risiko zu hoch : Die Pläne für ein Autokino auf dem Bitburger Flugplatz sind gescheitert

In Trier gibt es mit „Carpitol“ bereits ein Auto-Kino. In Bitburg sind die Pläne allerdings gescheitert. Foto: Katharina Fäßler Foto: TV/Katharina Fäßler

Bitburg Die Chancen für ein Autokino auf dem Flugplatz Bitburg stehen ganz schlecht. Das Unternehmen Schneider Promotion & Transport GmbH in Speicher ist jedenfalls raus aus diesem Projekt, weil das finanzielle Risiko dann doch zu groß erschien.

Gedacht waren neben dem klassischen „Film ab“ auch Konzerte mit regionalen und überregionalen Bands. „Brings und Kasalla hätten wir leicht für Auftritte gewinnen können“, sagt Brill auf TV-Anfrage. Auch mit dem Komiker Oliver Pocher sei er im Gespräch gewesen. Dabei sei dessen Gage-Forderung allerdings gestiegen, und es hätten 750 Autos auffahren müssen, um das finanzieren zu können. Aus Platzgründen seien aber nur 350 PKW möglich, so Brill. Auch die Agentur von Heino hätte Interesse an einem Auftritt in Bitburg gezeigt.

In Sachen Filmverleih gebe es aber auch Probleme derzeit. „Filmverleiher vergeben keine Lizenzen mehr , an neue Filme ist nicht mehr ranzukommen“, sagt Brill.

Was bei der Premiere des Autokinos Carpitol in Trier alles möglich war

Kostenpflichtiger Inhalt: Lokale Kultur : Was bei der Premiere des Autokinos Carpitol in Trier alles möglich war

Nun gibt es Autokinos in Trier, Daun, Prüm und demnächst in Wittlich – nur nicht in Bitburg. Auch aus städtischer Sicht sei es sehr bedauerlich, teilt Stadtpressesprecher Werner Krämer auf Anfrage mit.

„Mein Dank geht an Herrn Brill von Schneider Promotion, der sich hier sehr engagiert hat. Leider kam die angedachte, sehr professionelle Lösung nicht zum Tragen“, formuliert es Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels.