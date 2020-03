Ländliche Zentren : Ideen für das neue Gesicht des Isleks gesucht

Das alte Dorfgemeinschaftshaus in Arzfeld soll verkauft werden. An anderer Stelle im Ort wird dafür ein neues gebaut. Foto: Marcia Thielen

Arzfeld Der Startschuss für die Gestaltung der „Neuen Mitte“ in Arzfeld ist gefallen. Der Ortsgemeinderat beschließt die Einleitung eines Architektenwettbewerbs.

Das fluppt am Mittwoch im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld. Dort tagt am Abend der Ortsgemeinderat, um wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Und das klappt wie am Schnürchen. Alle Beschlüsse werden einstimmig gefasst, so auch der, bei dem es um die Gestaltung der „Neuen Mitte“ geht.