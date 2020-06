Weil Walscheid die Konzession zurückgibt, wird das Dorf schneller angebunden : Insolvenz befördert Busprojekt in Orenhofen

Info

Die Stadt Trier mit den vier umliegenden Landkreisen hat sich zusammen mit dem Verkehrsverbund Region Trier dazu entschieden, Buslinien in Zukunft zu bündeln und gemeinsam auszuschreiben. Das Verfahren ist Teil einer Strategie, die den Nahverkehr in der Region um 80 Prozent verbessern soll. Knotenpunkte sollen in Zukunft jede Stunde oder zumindest alle zwei Stunden angefahren werden – von morgens 6 bis abends 22 Uhr. Abgelegenere Orte sollen entweder seltener oder von einem Rufbus bedient werden.