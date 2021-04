Politik : 26-jährige Lena Werner will für die Eifeler SPD in den Bundestag

26-jährige Lena Werner will für die Eifeler SPD in den Bundestag

Bitburg/Daun/Wittlich Die drei Eifeler SPD-Kreisverbände haben ihre Kandidatin für die Bundestagswahl nominiert.

Die Sozialdemokraten schicken für den Wahlkreis 202, der sich über die Kommunen Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel erstreckt, die 26-jährige Lena Werner in Rennen.Nun hat die Wahlkreiskonferenz am 22. April im Haus der Jugend in Bitburg das Wort. Theoretisch sei es möglich, dass dort noch andere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen, erklärt der Bitburger Kreis-SPD-Chef Nico Steinbach. Der Oberweilerer schätzt dies allerdings als „sehr unwahrscheinlich“ ein.

Über diese breite Unterstützung aus dem gesamten Wahlkreis freut sich die 26-Jährige, wie sie nach der Nominierung sagt: „Mit meiner Kandidatur möchte ich ein Zeichen für eine junge, vielfältige und soziale Politik setzen, in der ich mich für ein gerechtes Miteinander aller Menschen und Generationen in unserer schönen Heimat einsetze.“

Werner ist seit 2015 aktives SPD-Mitglied und hat sich im ersten Jugendparlament der Stadt Wittlich engagiert. Nach ihrem Abitur am Peter-Wust Gymnasium lebte sie für ein Jahr als Au Pair in Chicago. Nach ihrem Dualen Studium im Fach Tourismuswirtschaft mit dem Schwerpunkt Eventmanagement und ihrer gleichzeitigen Ausbildung zur Hotelfachfrau im Kölner Marriott Hotel, arbeitete sie bei der Deutsch-Amerikanischen Außenhandelskammer in Chicago und organisierte den dortigen Christkindlmarkt. Seit dem Frühjahr 2020 ist sie bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Bonn tätig und in unterschiedliche Projekte eingebunden.