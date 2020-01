Verbandsgemeinde Speicher : Keine Luxusprojekte dafür aber großes Investitionensprogramm für Schulen

Das meiste Geld im Haushalt der VG Speicher verschlingt die Sanierung der Grundschule Spangdahlem (676 000 Euro). Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Die Verbandsgemeinde Speicher investiert 2020 noch 400 000 Euro mehr als im Vorjahr. Luxus gönnt sich die Kommune mit den 2,2 Millionen aber nicht. Denn das meiste Geld geht für die Sanierung von Schulen drauf. Wegen der hohen Ausgaben bleiben auch Geschenke an die Ortsgemeinden diesmal aus.

Alle Jahre wieder... kommt in Speicher nicht nur das Christuskind, sondern auch die Diskussion um die Verbandsgemeinde-Umlage auf. Die Debatte verläuft hierbei immer nach demselben Muster. Die Verbandsgemeinde (VG) legt einen knapp ausgeglichenen Haushaltsplan vor (diesmal wird mit einem Überschuss von 23 000 Euro gerechnet). Und die SPD nimmt dies zum Anlass, eine Senkung der Umlage zu fordern. Dieser Vorschlag, die verschuldeten Ortsgemeinden zu entlasten, wird dann stets von den anderen Fraktionen abgeschmettert.

Die Umlage: Genauso war es auch in der jüngsten Sitzung des VG-Rates. Zwölf Mitglieder von FDP, CDU und UBL stimmten gegen den Antrag der Sozialdemokraten, die Umlage um zwei Prozent zu senken. Der Vorschlag wurde einzig von deren sieben Mitgliedern getragen. Edgar Haubrich, UBL-Mitglied und Ortsbürgermeister von Preist, enthielt sich.

Info Die Diskussionen um die Umlage Die SPD hat in der jüngsten VG-Ratssitzung mal wieder gefordert, die Umlagen der Ortsgemeinden um zwei Prozent zu senken. Mit einer Senkung der VG-Umlage von 34 auf 32 Prozent wollen die Sozialdemokraten Ortsgemeinden und Stadt mehr Spielraum geben. Denn diese schreiben, im Gegensatz zur Kommune, allesamt rote Zahlen. Die CDU war traditionell dagegen. Denn ein Einbruch der Umlagen um zwei Prozent würde laut Kämmerer Uwe Marx auch einen Wegfall von 160 000 Euro in der Kasse bedeuten. Ein kurzer Abriss des Schlagabtauschs: „Die Gemeinden haben kein Geld mehr, sich auch nur einen Schubkarren zu kaufen“, sagt Adalbert Meier (SPD). Unterstützung bekommt er von Oswald Krumeich: „Die VG ist letztlich ein Verwaltungsinstitut. Wir sitzen hier aber nicht nur für die VG, sondern für die Ortsgemeinden, die seit Jahren gucken müssen, wie sie klarkommen.“ Damit würde die VG sich „jeglichen Bewegungsfreiraum wegnehmen“, behauptet hingegen Karin Plein (CDU). Ins selbe Horn bläst Bürgermeister Manfred Rodens ebenfalls CDU): „Wenn wir defizitär werden, dann sind unsere freiwilligen Ausgaben gestorben.“ Er meint damit, dass die Kommunalaussicht etwa die Unterstützung für Vereine oder Tourismusausgaben kassieren könnte, sollte die VG Miese machen. Was in anderen VGs im Eifelkreis bereits geschieht. Auch von den Freien Wählern der UBL ist kein Beifall für den SPD-Vorschlag zu hören. Edgar Haubrich (UBL), selbst Ortsbürgermeister von Preist, sagt: „Ich denke hier an den Fortbestand der VG. Wenn wieder jemand ankommt, der fusionieren will, wäre ein ausgeglichener Haushalt ein gutes Argument, eigenständig zu bleiben.“ Auch sein Spangdahlemer Bürgermeisterkollege Alois Gerten (UBL) erklärt: „Wir haben gerade Projekte geplant, die sich exorbitant verteuert haben. Da fühle ich mich sicherer, wenn bei der VG Rücklagen bleiben.“ Letztlich setzen sich die Kritiker des Antrags durch.

Erst vergangenes Jahr hatte die VG ihren Ortsgemeinden ein kleines Geschenk gemacht und die Umlage um zwei Prozent gesenkt. Schon damals hat dies einigen Sozialdemokraten aber nicht gereicht. Nun traten sie mit ihrem Anliegen erneut vor den VG-Rat. Allerdings vergebens: Stattdessen wurde mit dem Haushalt eine Erhöhung der Grundschulumlage von 6,4 Prozent auf 7 Prozent beschlossen.

Insgesamt werden die Ortsgemeinden in der VG also gegenüber 2019 wieder mit einem leicht erhöhten Abgabesatz von rund 40,1 Prozent ihrere Einnahmen belastet. Zum Vergleich: in der VG Prüm zahlen die Gemeinden nur 29 Prozent, in der Südeifel allerdings 47 Prozent.

Die Investitionen: Die Erhöhung war laut Verwaltung notwendig, um die immensen Investitionen zu tragen, die in der VG anstehen. Stolze 2,2 Millionen will die Kommune 2020 ausgeben, und somit fast 400 000 Euro mehr als 2019. In den Jahren zuvor gönnte sich die VG lange Zeit überhaupt keinen Luxus. Doch auch bei den Investitionen, die 2020 anstehen, geht es nicht um goldene Türklinken und Wasserhähne, sondern um Pflichtaufgaben. Allein 1,1 Millionen entfallen nämlich allein auf die Grundschulen.

Das teuerste Projekt ist mit 676 000 Euro die Sanierung der Grundschule Spangdahlem. Der Betrag, der im Haushaltsplan 2020 Eingang gefunden hat, täuscht über die Tatsache hinweg, dass im asbestbefallenen Gebäude wohl 1,4 Millionen Euro verbaut werden müssen. Das restliche Geld wurde aber bereits 2019 eingestellt. Mit weiteren 250 000 Euro schlägt die Renovierung der Grundschule Speicher zu Buche, die wegen Brandschutzauflagen und Vorgaben der Unfallkasse, aber auch dem vorübergehenden Umzug von Klassen aus Spangdahlem nötig wird.

Fehlen noch 150 000 Euro, die die VG in die Umsetzung des sogenannten Digitalpakts steckt, die die Schulen besser mit Tablets, Smartphones und Software ausstatten sollen. Und zusätzliche 150 000 Euro, die in die Sanierung des ehemaligen Lehrerwohnhauses der Grundschule Preist fließen sollen.

Noch etwas warten kann offenbar die Sanierung der Aula, der Mensa und des Schwimmbades im Nebengebäude des Schulzentrums Speicher. Bislang ist im Haushalt nur eine Machbarkeitsstudie für rund 100 000 Euro eingeplant. All diese teuren Schulbauprojekte sind für Bürgermeister Manfred Rodens (CDU) „bestens angelegtes Geld für unsere Kinder.“ Abgesehen davon ist die Agenda der VG überschaubar. Für rund 450 000 Euro soll der Steigbach, der an Herforst und Beilingen vorbeifließt, renaturiert werden. Mit 16 000 Euro wird das Personal der Schulsozialarbeiter verdoppelt. Und 10 000 Euro plant die VG, in diesem Jahr für die Förderung des „Töpfererlebnis-Pfads“ auszugeben.

250 000 Euro kostet die Renovierung der Grundschule Speicher. Foto: TV/Christian Altmayer

Der Steigbach, hier bei Herforst, soll zurück zur Natur geführt werden. Kostenpunkt: fast 450 000 Euro. Foto: TV/Christian Altmayer

Das Nebengebäude im Speicherer Schulzentrum kommt 2020 noch nicht an die Reihe. Aber eine Machbarkeitsstudie (100 000 Euro) soll zumindest schon mal ermitteln, was die Erneuerung kosten könnte. Foto: TV/Christian Altmayer