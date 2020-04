Meinung : Es fehlt an einem Konzept

Es ist gut, dass die Schulen schrittweise wieder öffnen. Auch wenn vor allem an den weiterführenden Schulen der Heimunterricht nach anfänglichen Schwierigkeiten fast überwiegend gut läuft. Schüler und Lehrer haben sich nach fünf Wochen auf die Ausnahmesituation eingestellt.

Doch Homeschooling kann nicht den Präsenzunterricht ersetzen. Das persönliche Gespräch zwischen Lehrer und Schüler, das unmittelbare Eingehen auf Fragen, die Interaktion in der Klasse – all das fehlt derzeit und erschwert das Lehren und Lernen. Vor allem Schülern aus sogenannten bildungsfernen Haushalten, die vorher schon Probleme in der Schule hatten, droht durch die fehlende unmittelbare Rückmeldung der Lehrer und eine persönliche Förderung und Forderung, dass sie abgehängt werden und den Anschluss verlieren. Und auch für Grundschüler ist es wichtig, endlich wieder in ihrer vertrauten Umgebung unterrichtet zu werden. Lernen per Computer und unter stetiger Betreuung der Eltern ist für die Kleinsten auf Dauer nicht leistbar.