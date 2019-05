Kommunalpolitik : Straßenausbau: Beiträge sorgen für Zündstoff

Irsch/Saar In seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl hat der Ortsgemeinderat Irsch einstimmig den Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 beschlossen. Ein Resolutionsantrag der CDU war Anlass für eine kontroverse Diskussion.

Große Instandhaltungsmaßnahmen und Straßenbauprojekte haben ihren Preis. „Wir reden hier von 1,7 Millionen Euro, die wir bewegen. Das ist schon ein Batzen für eine kleine Ortsgemeinde“, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Haag (FWG) bei der Vorstellung des Haushaltsplans für 2019 und 2020. „Ich weiß auch, dass nicht alles, was wir uns vorstellen, so realisierbar ist“. Wolfgang Meier, stellvertretender Fachbereichsleiter Finanzen der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, stellte den Ratsmitgliedern im Beisein des hauptamtlichen Beigeordneten Martin Alten den Entwurf des Plans vor. Der Ausbau der Straßen In der Alten Mühle und Serriger Weg für 1,27 Millionen Euro ist der dickste Brocken. Der Ortschef nannte auch die Kindertagesstätte, die für 400 000 Euro zunächst saniert werden soll. „Wir werden irgendwann um den Ausbau der Kita nicht herumkommen“, sagte Haag im Hinblick auf den Betreuungsanspruch von fünf Tagen mit je sieben Stunden, den jedes Kind hat.