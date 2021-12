Angebot ausgeweitet : Johanniter testen jetzt noch mehr in Hermeskeil

Johanniter testen jetzt noch mehr in Hermeskeil

Auf dem Parkplatz unterhalb des Hermeskeiler Gymnasiums bieten die Johanniter vom Regionalverband Trier-Mosel seit dem 26. November wieder kostenlos Corona-Schnelltests an. Ab Montag wird das Angebot ausgeweitet. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Die Johanniter können ab Montag, 6. Dezember, an fast allen Wochentagen kostenlose Corona-Schnelltests auf dem Parkplatz am Hermeskeiler Gymnasium anbieten. Nach einem Aufruf haben sich ausreichend Helfer gemeldet.

Der Aufruf der Johanniter vom Regionalverband Trier-Mosel hat offenbar Erfolg gehabt: Am Montag hatte die Hilfsorganisation per Pressemitteilung um zusätzliche Helfer geworben, um mehr kostenlose Corona-Schnelltests in Hermeskeil anbieten zu können. Nur zwei Tage später haben sich offensichtlich ausreichend Unterstützer gemeldet.