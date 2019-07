Veranstaltung : Kirmeswetter macht vielen Lust aufs Stadtfest

Hermeskeil Dieses Mal hat alles gepasst bei der Hermeskeiler Mega-Veranstaltung – vom Betrieb an allen Tagen über zufriedene Betreiber und Besucher bis hin zum Sicherheitskonzept.

Die ganze Woche über was los war auch am Stand von Judith Hummerich-Brackhues, die seit 1949 jedes Jahr in Hermeskeil ist. Der Betrieb sei „deutlich besser“ als im vorigen Jahr gewesen, als es einfach zu warm gewesen sei für gebrannte Mandeln und Zuckerwatte.

Andrea Jung zieht es seit Jahren immer wieder zum Stadtfest. Es wecke „Erinnerungen an früher“, so die aus Pölert stammende Neunkirche­nerin. Weil das Fest für sie „immer das Highlight“ war, besucht sie es nun mit den eigenen Kindern.

Top-Attraktionen sind für Jonas (11), Vincent (11) und Madita (8) das wie ein Scheibenwischer rotierende Fahrgeschäft Miami, Himalaya-Express, „Knubauto“ und Münzautomatenspiele. Kein Grund also, sich zu beklagen bei Opa Willi Auler (68), dem zum fünften und nun letzten Mal für das Stadtfest verantwortlich zeichnenden bisherigen Stadtbeigeordneten. „Da müssen jetzt junge Leute ran – mit frischen neuen Ideen“, freut sich Auler über die diesjährige positive Bilanz. Alle seien zufrieden – die Betreiber der Fahrgeschäfte wie die der Verkaufsstände. Besucher hätten zudem eine gute Auswahl toller Bands gehabt, darunter am finalen Samstag „Phil – a Tribute to Phil Collins and Genesis“ aus Karlsruhe. Und auch das Tages-Programm, unter anderem mit Spielstationen der Stadtbücherei, kam sehr gut an.