Forum : Kluge Köpfe sprechen über Gesundheitförderung

Saarburg Krankenkassen investieren verstärkt in Gesundheitsförderung. Was bringt das Kommunen und Bürgern? Zu dieser Frage, informiert ein hochkarätig besetztes Forum in Saarburg.

„Gesundheit ist das höchste Gut – Gesundheitsförderung und Prävention vor Ort und im täglichen Leben“ – Darum geht es im Fachforum am Montag, 4. November, um 19 Uhr im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Organisator Bernd Gard aus Mannebach ist es gelungen, Spezialisten aller Ebenen – von Bund, Land und aus der Region – für diesen Abend zu gewinnen. Hintergrund: Das Bündnis der gesetzlichen Krankenkassen fördert die Weiterentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention der Bürger. Das Bündnis hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung damit beauftragt, diese Aufgaben umzusetzen.

Was bedeutet dies für die kommunale Lebenswelt, für die Entwicklung im Dorf und für die Lebensqualität des Einzelnen? Ein Beispiel: Im Kreis Trier-Saarburg soll laut Gard eine Stelle mit Fördergeld eingerichtet werden, die ein Konzept entwickelt und alle Akteure, die sich bereits mit Gesundheitsförderung und Prävention beschäftigen, bündelt.

In Saarburg wird der stellvertretende Leiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Professor Martin Dietrich, die Zielsetzung der Initiative erläutern. Es schließt sich ein Übersichtsreferat zum Thema Prävention von Gesundheitswissenschaftler Dr. Ellis Huber an.