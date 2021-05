Ramboux-Kunstpreis 2022 : Ein Kunstpreis für sein Lebenswerk

Trier Der Ramboux-Preis 2022 der Stadt Trier geht an Clas Steinmann. Mit der Auszeichnung wird die künstlerische Leistung des vielseitigen und engagierten Trierer Künstlers gewürdigt.

Zum sechsten Mal verleiht die Stadt Trier den von ihr gestifteten Ramboux-Kunstpreis für ein Lebenswerk. Ausgezeichnet wird der Trierer Multi-Media Künstler und langjährige Hochschullehrer Clas Steinmann. Als einen exzellenten wie hochengagierten Künstler würdigte Oberbürgermeister Wolfram Leibe den Preisträger. „Herausragende künstlerische Leistungen in Verbindung mit dem Engagement für das Kulturleben der Stadt Trier sind ausschlaggebende Kriterien für die Vergabe an eine Persönlichkeit, deren Wirken über Jahre hinweg produktive Kräfte in unserer Stadt entfaltet hat“, heißt es in der Begründung zum Preisentscheid.

Steinmann wurde im Kriegsjahr 1941 in Gießen geboren. Von 1963 bis 1967 studierte er in Berlin an der Hochschule für Bildende Künste bei Mac Zimmermann, einem der wichtigsten deutschen Surrealisten, und war Meisterschüler bei Helmut Thoma. Bevor er 1972 als Professor für Zeichnen und Gestaltungsgrundlagen an die damalige Fachhochschule, heute Hochschule Trier berufen wurde. Als Visiting Professor arbeitete er zudem in den USA und in Großbritannien.