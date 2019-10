Kammermusik : Klavier, Klavier, Klavier!

Trier Nur scheinbar monoton: Das Saisonprogramm der Kammermusikalischen Vereinigung Trier.

Gelegentlich entsteht auch bei Kammermusik-Reihen ein gewisser Nachholbedarf. Um das Klavierquartett jedenfalls machte die Kammermusikalische Vereinigung Trier bislang einen weiten Bogen. Das muss reiner Zufall gewesen sein. Die Besetzung mit Klavier, Violine, Viola und Violoncello gehört in der Kammermusik keineswegs zu den absoluten Ausnahmen. Umso erfreulicher, dass am Mittwoch, 23. Oktober, mit dem „Notos Quartett“ ein Klavierquartett die Saison 2019/20 im Trierer Kurfürstlichen Palais eröffnet. Damit rückt eine Gattung in den Mittelpunkt, die Sinfonik, Konzerte und Kammermusik beispielhaft verbindet. Mit Mozarts Klavierquartett KV 493 vom Juni 1786 steht zudem ein musikalisches Juwel auf dem Programm. Und mit Dvoraks dramatischem Quartett op. 87 und dem Quartettsatz a-Moll des damals 18-jährigen Gustav Mahler hat das „Notos-Quartett“ zwei weitere Kostbarkeiten parat.