Mosel Musikfestival : In 60 Minuten um die Welt

Trier „Saxofourte“ gastiert im beim Moselmusikfestival im Schlosspark Kürenz.

Und das Schönste: Man kann die ganze Zeit sitzenbleiben auf dem Rasen des Kürenzer Schlossparks (oder am Tag zuvor in Klausen), mit gebührendem Abstand voneinander. In Zeiten von Corona erfreut sich auch der Thespiskarren reger Renaissance – nicht nur für Wortkünstler, sondern eben auch für Musiker. MMF-Chef Tobias Scharfenberger zeigte sich in seiner Begrüßungsrede einmal mehr erfreut darüber, dass der mobile Kulturwagen überhaupt so etwas wie ein Festival ermöglicht.