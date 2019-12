Jahresrückblick Theater : Theater Trier freut sich über erfolgreiche Spielzeiten

Extra

So einen Tumult wie 2019 hat es wegen eines klassischen Konzertes in der Region Trier wohl noch nie gegeben. Der Richard-Wagner-Verband Trier-Luxemburg und der Trierer Konzertchor hatten geplant, am 29. September in der Trierer Abtei St. Maximin ein Werk des umstrittenen Komponisten Hans Pfitzner aufzuführen. Da dieser ein glühender Antisemit war, der 1945 den Holocaust rechtfertigte, weigerten sich Stadt, Land und andere Sponsoren jedoch, Fördergeld zu zahlen. Das Trierer Theater lehnte es zudem strikt ab, zu kooperieren. Kernpunkt der Kritik war auch der Zeitpunkt – sollte das Konzert doch 150 Jahre nach Pfitzners Geburt zu hören sein. „Das wäre wie eine Würdigung der Person zu verstehen“, kritisierte Triers Kulturdezernent Thomas Schmitt.

Rund 15 000 Euro fehlten dem Richard-Wagner-Verband. Er hoffte, diese per Crowdfunding durch private Spenden hereinzubekommen – musste die Pläne dann aber aufgeben, als die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz absprang. Anstelle von Pfitzner waren im September in St. Maximin romantische Komponisten zu hören.

Pfitzners Werk an sich – die Kantate „Von deutscher Seele“ – ist unpolitisch. Handelt es sich doch um ein romantisches Singstück, dessen Texte aus einer Sammlung von Sprüchen und Gedichten Joseph von Eichendorffs bestehen. Und so diskutierte man in Trier heftig über die Frage, ob sich ein Werk von dem Künstler trennen lässt.

Der bekannte Trierer Musikwissenschaftler und Komponist Wolfgang Grandjean, Vorstandsmitglied im Wagner Verband, vertrat die Ansicht, dass „das künstlerische Werk über seinem Schöpfer und seinen Verfehlungen“ stehe – und dass Pfitzners bedeutenden Werke „als Bestandteil unseres kulturellen Erbes aufgeführt werden sollten“. Andere wie Theaterintendant Manfred Langner hielten es „weder ethisch noch künstlerisch für richtig, einen Mann wie Pfitzner wieder salonfähig zu machen“.

Die ganze Debatte dürfte spätestens 2021 wieder aufflammen: Im März 2021 will der Trierer Konzertchor Hans Pfitzner doch noch ein Konzert widmen.